قالت وسائل إعلام قطرية، اليوم السبت، إن هناك دفعات تعزيزية من القوات التركية وصلت إلى الدوحة لتنضم إلى نظيرتها الموجودة حالياً بالدوحة والتي بدأت مهامها وتدريباتها منذ تاريخ 19 يونيو الماضي.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية، في بيان، إن “تلك التعزيزات وصلت إلى قاعدة العديد الجوية وذلك ضمن التعاون العسكري المشترك بين البلدين وتفعيلا لبنود الاتفاقيات الدفاعية بين دولة قطر والجمهورية التركية”.

وأضافت الوزارة أن هذا التعاون الأمني يأتي أيضا “ضمن النظرة الدفاعية المشتركة لدعم جهود محاربة الإرهاب والتطرف وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية يوم 18 /06 /2017، عن وصول طلائع القوات التركية إلى البلاد.. وأجرت هذه القوات أولى تدريباتها العسكرية في كتيبة طارق بن زياد بالعاصمة الدوحة.

ولم تعلن أي جهات رسمية بعد عن عدد العسكريين الأتراك الموجودين حاليا في الأراضي القطرية والذين من المخطط نشرهم هناك لاحقا في إطار الاتفاقات الثنائية بين البلدين، بحسب ما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.