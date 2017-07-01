تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” فيديو للحظة تجول رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فى مدينة الرحاب، وتوجه بعدها إلى نادى الرحاب للتحدث مع السكان.

وبثت صفحة أخبار سكان مدينة الرحاب فيديو لهشام طلعت مصطفى مرتديا “كاب” أثناء زيارته، كما تم منع السكان من التصوير.

وتم الإفراج عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فى أول أيام عيد الفطر، تطبيقا للقرار الجمهورى بالعفو عن 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين فى قضايا تظاهر وتجمهر، ويشمل القرار عددا من الحالات الصحية ومن قضوا ثلاثة أرباع المدة.