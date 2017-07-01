شكري يبحث قضايا القارة مع رئيس المفوضية الإفريقية2017-07-01 18:25:32
التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم /السبت/ مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وذلك بحضور مرشحة مصر وأفريقيا لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) السفيرة مشيرة خطاب.
وتناول اللقاء بحث قضايا القارة الأفريقية وعملية الإصلاح المقترحة للاتحاد الأفريقي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية أعرب في مستهل اللقاء عن التقدير لإصدار قرار بتعيين السفيرة نميرة نجم في منصب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أنها سوف تكون قيمة مضافة للاتحاد الأفريقي بما تتمتع به من مؤهلات مهنية وأكاديمية قانونية متميزة.
وأكد الوزير دعم مصر الكامل لرئيس المفوضية في مهمته لقيادة دفعة العمل الأفريقي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الاتحاد التي تفرض تحديات كبيرة تؤثر على مستقبل الاتحاد، منوهاً بحرص مصر على التواصل الدائم معه.
وفيما يتعلق بعملية الإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الأفريقي، أعرب الوزير شكري عن تأييد مصر لعملية الإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الأفريقي من حيث المبدأ، على ضوء ما كشفته الأعوام الأخيرة من وجود حاجة ملحة في هذا الشأن، والحرص على الوفاء بالتزامات مصر تجاه الاتحاد الأفريقي رغم ما تتعرض له من ظروف اقتصادية صعبة، وبما لا يتعارض مع التزاماتها الدولية في هذا الصدد.
وشدد على أهمية إيجاد آلية صارمة للرقابة على تنفيذ الميزانية سواء في مجال الرقابة المالية أو الإدارية، أو في مجال الرقابة على إعداد وتنفيذ البرامج والمشروعات، وتعزيز انخراط كافة أجهزة صنع السياسات في هذا الشأن.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير شكري تناول خلال اللقاء قضايا السلم والأمن بالقارة، حيث أشاد بدور رئيس المفوضية على صعيد السلم والأمن بالقارة، وزياراته الميدانية إلى العديد من بؤر النزاعات بالقارة كالصومال وجنوب السودان ومنطقة الساحل، بالإضافة إلى نشاطه الملحوظ في هذا الإطار مع شركاء الاتحاد الأفريقي مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أهمية تعزيز المشاركة مع الأمم المتحدة في إطار أنشطة السلم والأمن الأفريقية، لاسيما شقها التمويلي، مشددا على أهمية تعزيز مشاركة الدول الأفريقية في هيكل حوكمة صندوق السلام.
وأوضح أبو زيد أن شكري شدد على أن مجال مكافحة الإرهاب يُعد من أهم الموضوعات التي توليها مصر أولوية قصوى في سلم أنشطة السلم والأمن، معربا عن سعي مصر لتعزيز دورها في إطار الاتحاد الأفريقي والتجمعات الإقليمية الأفريقية الأخرى في هذا الشأن.
وأشار إلى استضافة مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع الساحل والصحراء، وتخصيص وزارة الدفاع المصرية لألف منحة تدريبية للكوادر العسكرية والأمنية من دول التجمع. كما تناول اللقاء الأزمة الليبية وسبل حلها.
من جهته، أعرب رئيس المفوضية عن تقديره لحرص وزير الخارجية على مقابلته، موجهاً الشكر للوزير شكري على دعم مصر له، مجددا التأييد الأفريقي لترشح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو وضرورة أن يقود الاتحاد الأفريقي حملة قوية لدعم المرشحة الإفريقية للمنصب.
كما أكد رئيس المفوضية على أن عملية الإصلاح المطروحة للاتحاد الأفريقي هدفها تعزيز قدرة الاتحاد على القيام بمهامه بأقل تكلفة ممكنة وأفضل السبل، وهو ما يراه يتسق مع رؤية مصر في هذا الصدد، مشددا على أهمية البحث عن أساليب عملية وخلاقة لتنفيذ برامج الاتحاد في ظل اعتماد أجندة ٢٠٦٣ الطموحة، خاصة أنه أمام الدول الأفريقية تحديات اقتصادية كبيرة، فضلا عن تحديات أمنية مثل ظاهرة الإرهاب والنزاعات المسلحة بالقارة.
وأضاف رئيس المفوضية بأنه منفتح على كافة المقترحات لتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية للاتحاد الأفريقي بدول القارة.
وفي نهاية اللقاء، أكد على أهمية مصر وثقلها في القارة خاصة في ظل توافر كوادر مصرية ذات خبرات عالية، وأن الاتحاد الأفريقي حريص على الاستفادة من تلك الخبرات.
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