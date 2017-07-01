

أجلّت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة المعزول محمد مرسي وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون”، لجلسة 6 يوليو الجاري، وذلك لاستكمال سماع الشهود، مع استمرار حبس المتهمين.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـإعدام كل من المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.