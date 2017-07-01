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توافد آلاف المحتجين إلى وسط لندن لإقالة رئيسة الوزراء البريطانية
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توافد آلاف المحتجين إلى وسط لندن لإقالة رئيسة الوزراء البريطانية

2017-07-01 18:06:04

توافد آلاف المحتجين الذين يطالبون بإقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى ووقف سياسة التقشف التي تنتهجها، إلى وسط العاصمة لندن.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) مساء اليوم /السبت/ أن المتظاهرين يرفعون لافتات مكتوب عليها “المحافظين خارجا” في إشارة إلى حزب المحافظين الذي تتزعمه تيريزا ماى و”ضرائب الأغنياء لإسكان الفقراء”، و”اطردوا المحافظين” الأمر الذي يعكس حالة الغضب ضد حزب الحكومة البريطانية برئاسة “ماى”.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه المظاهرة حوالي 10 آلاف شخص من مختلف المدن البريطانية وأغلبهم ينتمون إلى حزب العمال ونقابات مختلفة مثل نقابات المعلمين ورجال الإطفاء والممرضين والأطباء.

يذكر أن ماى لم تحصل على الأغلبية المطلقة التي تؤهلها من تشكيل الحكومة في الانتخابات البرلمانية المبكرة الأخيرة ما دفعها إلى التحالف مع الحزب الوحداوي الديمقراطي وهو أحد الأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية.

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