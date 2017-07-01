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بالصور.. قطر تختفى من ملعب كامب نو
تميم بن حمد

بالصور.. قطر تختفى من ملعب كامب نو

2017-07-01 17:54:14
كتب - متابعات

انتهى عقد رعاية شركة الخطوط الجوية القطرية لفريق برشلونة الإسبانى، أمس الجمعة، وبدأ النادى الكتالونى عهد جديد مع شركة “راكوتين” اليابانية بداية من اليوم الأول من شهر يوليو.

وكتبت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية ، “قطر تختفى من ملعب كامب نو”، حيث قامت برشلونة بإزالة شعار الشركة الجوية القطرية من أمام ملعب الفريق بمجرد أن انتهى عقد الرعاية.

شعار الشركة القطرية امام ملعب كامب نوشعار الشركة القطرية أمام ملعب كامب نو

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن هناك معالم أخرى فى ملعب “كامب نو” لا تزال تحمل شعار الشركة القطرية، ولكن سيتم إزالتها فى الساعات القليلة المقبلة.

 

ملعب كامب نو بعد ازالة شعار الشركة القطرية

 

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