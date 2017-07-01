بثت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، اللقطات الأولى لحادث إطلاق النار داخل ملهى ليلى فى ولاية أركنساس الأمريكية، أسفر عن إصابة 17 شخصا على الأقل.

وقال كنتون باكنر قائد شرطة ليتل روك- فى بيان نقلته صحيفة (يو إس إيه توداى) الأمريكية على موقعها الإلكترونى- أن 17 شخصا على الأقل أصيبوا إثر إطلاق نار بعدما نشب شجار فى حفلة بأحد الملاهى الليلية فى المدينة، موضحا أن أحدهم فى حالة خطرة، لكن الشرطة أعلنت فى وقت لاحق أن حالة المصابين “مستقرة”.