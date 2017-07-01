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الداخلية تصدر أكبر حركة تنقلات منذ سنوات
وزارة الداخلية

الداخلية تصدر أكبر حركة تنقلات منذ سنوات

2017-07-01 17:38:11
كتب - متابعات

أعلن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم السبت، أكبر حركة تنقلات لفئات أمناء الشرطة والأفراد، هى الأضخم والأكبر من نوعها منذ ثورة 25 يناير.
وكشف مصدر أمنى، أن مديريات الأمن تسلمت نسخة من الحركة، وسيتم تنفيذها على الفور، حيث اعتمدت الحركة على الكفاءة والأقدمية والتقارير المقدمة من الأجهزة الرقابية.
ولفت إلى أن الحركة تخطت حاجز 300 ألف شخص على مستوى الجمهورية، وتم إحالة البعض للمعاش.

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