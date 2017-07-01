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المجلس الأعلى للإعلام: رصد انخفاض في تجاوزات الأعمال الرمضانية عقب تطبيق الكود الأخلاقي
مكرم محمد أحمد

المجلس الأعلى للإعلام: رصد انخفاض في تجاوزات الأعمال الرمضانية عقب تطبيق الكود الأخلاقي

2017-07-01 17:33:15

قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد ، إن المجلس لا يقيِّم الأعمال الفنية كفن، ولكنه يقيم آثارها على الشارع والمجتمع المصري، والتمييز والعنف ضد المرأة، مشيرًا إلى أنه تم رصد انخفاض في تجاوزات الأعمال الرمضانية عقب تطبيق الكود الأخلاقي .
وأضاف مكرم محمد أحمد - في بيان اليوم السبت - أن المجلس سيصدر تقريرًا موحدًا عن أعمال الدراما والبرامج التي عُرضت خلال شهر رمضان الأسبوع المقبل، موضحًا أن التقرير سوف يتناول كل ما بثته الشاشات في رمضان وبيان مدى الالتزام بالمهنية، دون دخول في النقد الفني للأعمال .
وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام أن المجلس سيناقش خلال اجتماعه المقبل التجاوزات التي شهدتها الدراما والبرامج في رمضان، وكيفية التعامل معها، وتطبيق الجزاءات اللازمة على القنوات المخالفة .

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