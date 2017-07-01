حاصرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، السبت، محيط منزل المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب”قتل الطفل الإيطالى” بمدينة طلخة بعد محاولة عدد من الأهالى إشعال النار فيه.

وقررت نيابة طلخا، برئاسة محمود حجازي، وكيل النيابة، وتحت إشراف المستشار أيمن عبدالهادي، المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، مساء أمس، حبس المتهم أحمد. ش، 28 عاما، حداد، 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بقتل الطفل وليد. م. ح، 9 سنوات، الذى يحمل الجنسية الإيطالية بقرية ميت الكرماء، بتهمة الخطف والقتل العمد، وذلك عقب معاينة مسرح الجريمة والتصريح بدفن الجثمان.

وأفاد المتهم، بقتل الطفل في أقواله خلال التحقيق أمام نيابة طلخا: أنه خنق الطفل بوضع قطعة من القماش على وجهه بسبب صراخه أثناء محاولته الاعتداء عليه جنسيًا داخل بدروم منزله.