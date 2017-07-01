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سقوط ثلاثة صواريخ سورية في الأردن استهدفت المعارضة
الجيش الاردني

سقوط ثلاثة صواريخ سورية في الأردن استهدفت المعارضة

2017-07-01 17:29:23

قال الجيش الاردني في بيان ، إن ثلاثة صواريخ اطلقها سلاح الجو السوري على فصائل المعارضة، سقطت على مركز حدودي اردني متاخم للحدود السورية شمال المملكة السبت من دون وقوع اصابات.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله  ” خلال عملية استهداف سلاح الجو السوري لفصائل المعارضة المسلحة داخل الاراضي السورية وبالقرب من الحدود الأردنية، تعرض مركز حدود جابر الجمركي لسقوط صاروخين من داخل الاراضي السورية سقطا بالقرب من مبنى الدفاع المدني فيما سقط صاروخ ثالث بالقرب من طريق جابر الرمثا”.

واوضح البيان انه لم ينتج عن ذلك أية اصابات أو أضرار مادية سوى نشوب حريق في الاعشاب الجافة ضمن المنطقة، مشيرا الى ان الفرق المعنية تتعامل مع الحدث حسب اختصاصاتها.

وغالبا ما تسقط قذائف على المناطق الحدودية شمال المملكة بسبب الاشتباكات التي تدور بين فترة واخرى في الجانب السوري.

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