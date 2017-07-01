بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصال هاتفي، الأزمة بين قطر والدول المقاطعة لها .

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم /السبت/ - أن الرئيس بوتين والعاهل البحريني تبادلا في إطار المكالمة الهاتفية مواقف موسكو والمنامة حول الأزمة الدبلوماسية الخليجية .

وأضاف (الكرملين)”أن الرئيس بوتين والعاهل البحريني أكدا ضرورة إقامة الحوار المباشر المستند إلى الاحترام المتبادل بين جميع الدول المنخرطة في هذه الأزمة الدبلوماسية وبين جميع مشاركي الأزمة حول قطر”، مشيرين إلى أن الأزمة بين قطر وعدد من الدول الإقليمية تلحق تداعيات سلبية بالأوضاع المعقدة أصلا في منطقة الشرق الأوسط .

ولفت البيان إلى أن الرئيس بوتين والملك حمد بن عيسى تطرقا - أثناء المكالمة، التي أجريت بمبادرة من الجانب البحريني - إلى سير تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها أثناء المفاوضات بينهما بموسكو في سبتمبر الماضي، مشيرين إلى ظهور بوادر إيجابية في تطوير الاتصالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في الفترة الأخيرة .