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"مجلس الشورى الإيراني": الحظر الأمريكي ضد طهران سيواجه برد قاس
علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني

"مجلس الشورى الإيراني": الحظر الأمريكي ضد طهران سيواجه برد قاس

2017-07-01 17:12:36

حذّر نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي بختيار، من مغبة تنفيذ أمريكا حظرها الجديد على إيران، مشددا على أنه سيواجه الحظر رد فعل قاس من جانب المجلس الإيراني.

وقال بختيار - في تصريح أدلى به لوكالة أنباء (فارس) الإيرانية - إنه إذا اجتاز مشروع الحظر الجديد المراحل في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي وتم التصديق عليه من قبل الرئيس الأمريكي، فإنه سيجابه برد فعل قاس من قبل مجلس الشوري الإيراني، إذ أن جميع السلطات وأركان النظام الإيراني سيواجهون أي انتهاكات بحزم.

وأكد أن الحظر الأمريكي الجديد سيضر بنص الاتفاق النووي وجوهره، متابعا بقوله “إذا أراد الأمريكيون إلحاق الضرر بالاتفاق النووي بهذه التصرفات أو تمزيقه كما أعلن الرئيس الأمريكي، فإننا سنحرق الاتفاق” على حد قوله.

وقالت إيران إنها ستتخذ إجراء ردا على قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالسماح جزئيا بتطبيق حظر السفر الذي قرره الرئيس ترامب على مواطني بعض الدول، ويشمل القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب ست دول من بينها إيران.

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