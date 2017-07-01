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لمن يرغب خسارة الوزن.. مادة غير متوقعة هي الحل
السمنة

لمن يرغب خسارة الوزن.. مادة غير متوقعة هي الحل

2017-07-01 17:09:56

خلصت دراسة جديدة إلى أن تناول الشوكولاتة الداكنة قبيل الوجبات الرئيسية، تجعل الأشخاص يعرضون عن الإفراط في الأكل.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة جون موريس البريطانية، أن الشوكولاتة الداكنة أو السوداء تعطي نتائج أفضل من نظيرتها البيضاء.

وبحسب ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الجمعة، فقد أخضع الباحثون في الجامعة 14 امرأة لاختبار تناول الأنواع الثلاثة من  الشوكولاتة خلال 3 أسابيع، وتتراوح أعمار السيدات بين 50-65 عاما.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتي تناولن الشوكولاته الداكنة كنا أقل رغبة في الإفراط في تناول الطعام مقارنة باللاتي تناولن النوعين الآخرين.

وبعد منح النساء كميات متماثلة من الشوكولاتة، احتسب الباحثون الكمية التي تأكلها كل المرأة خلال الوجبة الرئيسية.

وتبين أن النساء اللاتي أكلن الشوكولاتة الداكنة تناولن فقط 323 سعرة حرارية مقارنة مع 404 سعرة حرارية تناولها الشوكولا الحليب و440 سعرة حرارية للاتي تناولن الشوكولاتة البيضاء.

وقالت الدراسة التي نشرت في مجلة علمية معنية بشؤون الشهية:” بالطبع إن هذه الدراسة لا تبتغي للترويج لتناول الشوكولاته لتخفيض الوزن، لكن تنبيه النساء إلىتناول الشوكولاتة الداكنة عوضا عن مثيلاتها”.

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