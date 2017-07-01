هل هذا "آي فون 8".. فيديو يزعم أنه الجهاز المرتقب2017-07-01 17:08:13
كشف حساب “Onleaks” الشهير على موقع تويتر، الجمعة، النقاب عن فيديو يزعم أنه لجهاز شركة أبل القادم “آي فون 8”، في وقت ينتظر فيه الملايين حول العالم الهاتف الذكي الجديد على أحر من الجمر.
ونشر حساب “Onleaks” على تويتر وموقع “تايغر موبايلز” فيديو على يوتيوب بعنوان “تعرف عن قرب على الآي فون الجديد”.
ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية على موقعها، فإن الفيديو جرى تصميمه استنادا إلى المواصفات التي يجري ترويجها في عدة تقارير إعلامية، والتي غالبا ما تكون عبارة عن “شائعات”.
ويظهر الفيديو أن “آيفون 8” سيتميز بحواف رقيقة جدا، وتصميم نحيف، كما يبدو أنه لن يتوفر على زر رئيسي، حيث سيصبح هذا الأخير جزءًا لا يتجزأ من الشاشة.
ووفقا للفيديو، فسيبلغ طول الهاتف 143.5 ميلمتر، وعرضه في حدود 71 مم ، بينما يبلغ سمكه 7.5 مم. وهذه التفاصيل تشير إلى أن آي فون 8 سيكون أكبر من آيفون 7 الذى تبلغ أبعاده (138.3 × 67.1 × 7.1 مم).
وبحسب التسريبات، فإن الميزتين البارزتين في هاتف آيفون المنتظر تكمنان في خاصية الشحن اللاسلكي، وكاميرا أمامية مزودة بقدرة ذكية على الاستشعار تتيح للمستخدم أن يقفل الهاتف من خلال وجهه.
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