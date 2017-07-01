 Moheet on google
السبت 1 يوليو 2017 05:06 مساءً
روابط سريعة
علماء يستخرجون "الديزل" من الطحالب لتشغيل المركبات
1-960923

علماء يستخرجون "الديزل" من الطحالب لتشغيل المركبات

2017-07-01 17:05:50

قال علماء في تشيلي إن الديزل الحيوي المصنوع من الطحالب يمكنه تشغيل الحافلات والشاحنات وتقليل انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض بنسبة تصل إلى 80 في المئة مما قد يقلل التلوث في مدن تعاني منه مثل سانتياغو.

وقال خبراء في قسم الهندسة الكيميائية والعمليات الحيوية بالجامعة الكاثوليكية في تشيلي إنهم زرعوا طحالب واستخرجوا منها الزيت الذي يمكن تحويله إلى وقود حيوي بعد تخليصه من الرطوبة والشوائب.

وقال الباحث كارلوس سايز لرويترز “الجديد في عمليتنا هو النية لإنتاج هذا الوقود من الطحالب وهي من الكائنات الدقيقة”.

ومعظم الوقود الحيوي الموجود في العالم مشتق من زيت الصويا. ويقلل الوقود الحيوي الاعتماد على النفط، ويمكن استخراجه أيضا من دهون الحيوانات وزيت النخيل.

وقال سايز إن التحدي الرئيسي في المستقبل سيكون إنتاج كمية كافية من الطحالب. وتوجد تشكيلة متنوعة من طحالب المياه العذبة والمالحة في تشيلي التي لها سواحل طويلة على المحيط الهادي.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3