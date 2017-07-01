كرم مدير أمن السويس، عريف الشرطة أحمد فرج مهدى، من قوة إدارة قوات الأمن، لتميزه فى العمل وأمانته، حيث عثر على حقيبة بداخلها مبلغ مالى 700 ألف جنيه في أثناء خدمته بتأمين إحدى المنشآت، وقام على الفور بإخطار المديرية وتسليم المبلغ المشار إليه.

بالفحص تبين فقدان المبلغ من أحد المواطنين، والذى تم استدعاؤه وتسليمه المبلغ، والذى بدوره وجه الشكر لعريف الشرطة ولوزارة الداخلية على جهودها فى حفظ الأمن والاستقرار.

يأتى ذلك التكريم فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها، تكريم رجال الشرطة المتميزين فى أداء عملهم، تحفيزا لهم ولزملائهم على بذل المزيد من الجهد فى سبيل تحقيق رسالة الأمن.