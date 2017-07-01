 Moheet on google
السبت 1 يوليو 2017 05:07 مساءً
روابط سريعة
عثر عليها أثناء خدمته بتأمين إحدى المنشآت.. تكريم عريف شرطة قام بتسليم حقيبة بداخلها 700 ألف جنيه
مدرية أمن السويس

عثر عليها أثناء خدمته بتأمين إحدى المنشآت.. تكريم عريف شرطة قام بتسليم حقيبة بداخلها 700 ألف جنيه

2017-07-01 17:07:03

كرم مدير أمن السويس، عريف الشرطة أحمد فرج مهدى، من قوة إدارة قوات الأمن، لتميزه فى العمل وأمانته، حيث عثر على حقيبة بداخلها مبلغ مالى 700 ألف جنيه في أثناء خدمته بتأمين إحدى المنشآت، وقام على الفور بإخطار المديرية وتسليم المبلغ المشار إليه.

بالفحص تبين فقدان المبلغ من أحد المواطنين، والذى تم استدعاؤه وتسليمه المبلغ، والذى بدوره وجه الشكر لعريف الشرطة ولوزارة الداخلية على جهودها فى حفظ الأمن والاستقرار.

يأتى ذلك التكريم فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها، تكريم رجال الشرطة المتميزين فى أداء عملهم، تحفيزا لهم ولزملائهم على بذل المزيد من الجهد فى سبيل تحقيق رسالة الأمن.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3