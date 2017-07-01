أعرب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه التام عن أداء لاعبيه خلال مواجهة فريق زاناكو الزامبي، اليوم السبت، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الأهلي لعب على الفوز منذ الدقيقة الأولى.

وقال البدري - في تصريحاته عقب المباراة - إن “الأهلي لعب على الفوز وحصد الثلاث نقاط، وهو ما كشفته الفرص الكثيرة التي صنعها الفريق للتسجيل، الفريق واجه سوء حظ غريب خلال لقاء زاناكو”.

وأضاف المدير الفني للأهلي أن الفريق أهدر العديد من الفرص كانت أبرزها الكرة التي ارتطمت بالعارضة، كما ضغط على دفاعات زاناكو طيلة أوقات اللقاء، مشيرا إلى أن الفريق الزامبي لعب أمام الأهلي بطريقة دفاعية خلال المباراتين في مصر وزامبيا، ونجح في الحصول على نقطة في كل لقاء بفضل سوء التوفيق الذي عانى منه الأهلي.

وتابع البدري “الجولة الأخيرة ستكون صعبة للغاية على كل الفرق، وزاناكو الزامبي سيعاني كثيرا أمام الوداد المغربي على ملعبه، وأيضا لقاء الأهلي والقطن لن يكون سهلا، لكني واثق من قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز وحسم الصعود لدور الثمانية”.

وأكد البدري أن الفريق يمر بمرحلة إحلال وتجديد، وهو نفس الأمر الذي واجه الأهلي في دور المجموعات بالموسم الماضي ولم ينجح في التأهل حينها، مشيرا إلى أن الفريق حاليا ينافس بقوة على التأهل، ونجح أيضا في التتويج بلقب الدوري الممتاز للعام الثاني على التوالي.