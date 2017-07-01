حبة دواء قد تكون الحل لتعلم اللغات في المستقبل

نحن نعلم أن تعلم اللغات والموسيقى في مراحل الطفولة سهل للغاية، ولكن سرعان ما تضعف قدرتنا على التعلم مع تقدمنا في العمر. ويمكن أن يتغير هذا الأمر بأكمله في المستقبل ...