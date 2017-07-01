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"عبد العال" يحيل 5 نواب للتحقيق شاركوا في مؤتمر المقاومة الإيرانية بفرنسا
الدكتور علي عبد العال - رئيس مجلس النواب

"عبد العال" يحيل 5 نواب للتحقيق شاركوا في مؤتمر المقاومة الإيرانية بفرنسا

2017-07-01 17:01:26

قرر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إحالة خمسة نواب سافروا إلى فرنسا لحضور المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية دون الحصول على إذن مسبق من المجلس، إلى مكتب المجلس للتحقيق.
جاء ذلك في تصريحات للمستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب اليوم السبت.

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