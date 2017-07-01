رد الشاهد الضابط محمد نجم، شاهد الإثبات بالقضية المعروفة بـ”اقتحام السجون”، على سؤال المحكمة له عن ما إذا كان اقتحام السجون قد مس أمن البلاد وسلامة أراضيها؟

وكشف الشاهد أن خروج عدد من المعتقلين فضلاً عن تواجد بعض العناصر غير المصرية المزودة بأسلحة أثر على استقرار الدولة وأمنها فضلاً عن هروب آلاف المساجين الجنائية شديدي الخطورة، مما أدى إلى رعب بين أبناء الشعب المصري خشية تعرضهم لسرقة مقتنياهم.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.