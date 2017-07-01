حقيقة تحميل أصحاب البطاقات التموينية زيادة أسعار نقل السلع المدعمة2017-07-01 16:56:16
أكد مركز معلومات مجلس الوزراء عدم صحة ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تحميل وزارة التموين أصحاب البطاقات التموينية الزيادة في أسعار نقل السلع المدعمة, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا, مؤكدة أنه لن يتم تحميل المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية المدعمة أي زيادات.
وأكدت الوزارة أنها تتحمل 25 قرشا لكل كيس سكر واحد كيلو ونفس الأمر لزجاجة الزيت لتكاليف نقل السلعة وهامش ربح البقال, موضحة أن معدلات صرف السلع التموينية للبقالين تسير وفق البرامج المحددة وبشكل طبيعي, مؤكدة أنها حريصة على متابعة السلع الأساسية بالمحافظات، ويتم الدفع بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين وسد العجز, مشيرة إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو زيادة أسعارها.
وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).
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