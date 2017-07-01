غدا.. مؤتمر لـ«الطيران المدني» لاستقبال طائرة «الأحلام سوار»2017-07-01 16:55:58
تنظم وزارة الطيران المدني، مساء غد الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للأفغانية “شيستا ويز” أصغر قائدة طائرة في العالم، والتي وصلت القاهرة على طائرتها الخاصة «الأحلام سوار» قادمة من اليونان.
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر شريف فتحي وزير الطيران المدني، وقيادات الوزارة، وذلك بأحد الهناجر الموجود بأرض مهبط المطار والمجاورة لصالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة.
وترغب “شيستا” في أن تصبح أصغر قائدة طائرة تحلق حول العالم، وبدأت رحلتها في فلوريدا وتتوقف في 30 محطة في 18 بلدا، وتقطع شايستا مسافة 25800 كيلو متر بطائرتها التي يمكنها التحليق بسرعة 320 كيلو متر، وتتوقف في 30 محطة، وستكون إسبانيا ومصر وقطر والهند وإندونيسيا وسنغافورة وأستراليا من ضمن المحطات التي ستزورها، وتعود قائدة الطائرة إلى فلوريدا محطتها الأخيرة في منتصف شهر أغسطس القادم.
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