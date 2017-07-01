كيف تعمل "أخطر" الفيروسات الإلكترونية؟2017-07-01 16:53:25
ألقت الحرب المعلوماتية المتمثلة بالهجمات الإلكترونية التي ضربت العالم مؤخرا، الضوء على أخطر الفيروسات المستخدمة في هذا الهجوم، الذي بدأ من أوكرانيا وروسيا وامتد غربا إلى أوروبا وأميركا وصولا إلى الهند شرقا.
فكيف تعمل هذه الفيروسات الإلكترونية؟ التي ضربت بعنف أجهزة شركات كبرى وبنوك تجارية وهيئات حكومية وخاصة، وصولا إلى الموانئ والمطارات.
هجمات فيروس “رانسوم وير” المعروف باسم بيتيا، نوع من البرامج الخبيثة التي تمنع المستخدمين من الوصول إلى جهاز الكمبيوتر وبياناتهم على الأجهزة.
ويعمل الفيروس على تشفير الوثائق والملفات الهامة ثم يطالب بفدية، وبعد الدفع يتم إعطاء صاحب الجهاز شفرة رقمية تمكنه من فتح الملفات مرة أخرى. وفي حال رفض المستخدم الدفع فإنه سيفقد جميع ملفاته على الجهاز.
وفيروسات مثل وناكري وبيتيا تنتشر بسرعة من خلال الشبكات التي تستخدم مايكروسوفت ويندوز لأنها تستغل نقاط الضعف في هذا النظام.
وحتى الآن لم يتضح مصدر هذه الهجمات الإلكترونية الجديدة، وهناك درجة تأهب عالية في مختلف دول العالم سعيا لمواجهتها. لكن قوتها توحي، حسب متخصصين، بأن دولا تقف وراءها وليس قراصنة هواة.
-
بكري: الجيش حمى البلاد من حرب أهلية
احتفل الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري بالذكرى الرابعة لثورة “30 يونيو”، معتبرا اياها انتصار لإرادة الشعب المصري. وقال بكري من خلال تغريدات له على صفحته ...Fri, 30 Jun 2017 10:22:54 GMT
-
بالصور.. مظاهرات بأمريكا منددة بقرار الحظر ضد المسلمين
شهدت ولايات أمريكية، مظاهرات منددة بقرار المحكمة العليا، بإمكانية التطبيق “المشروط” للأمر التنفيذي الذي أقره الرئيس دونالد ترامب، ويحظر دخول مواطني ست دول ...Fri, 30 Jun 2017 10:20:42 GMT
-
حريق في المدينة المنورة وإجلاء 120 شخصا
تمكنت فرق الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، من إخماد حريق اندلع في دار زائرين في المدينة المنورة، فيما تم إجلاء 120 نزيلا جميعهم سعوديون. وأوضح المتحدث الرسمي ...Sat, 01 Jul 2017 12:18:24 GMT
-
موسيقى "هاميلتون" تدافع عن اللاجئين والمهاجرين بأمريكا
أصدر الموسيقي لين-مانويل ميراندا ما سماه “ردا موسيقيا” على الجدل السياسي الدائر في الولايات المتحدة بشأن الهجرة مستوحى من مسرحيته الغنائية الشهيرة “هاميلتون” ...Sat, 01 Jul 2017 08:26:15 GMT
-
أجندة إخبارية ليوم الأحد الموافق 2 يوليو
القاهرة / بودابست .. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة المجرية بودابست غدا الأحد في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان ...Sat, 01 Jul 2017 14:17:26 GMT
-
سلوكيات ومشاعر النساء تتأثر بالبكتريا الموجودة داخل أجسادهن
نشر أحد المواقع المهتمة بشؤون الصحة نتائج دراسة تشير إلى أن بعض أنواع البكتيريا الموجودة في جسم الإنسان قد تؤثر على مشاعره وسلوكه، وخصوصا النساء. يحوي جسم الإنسان ...Sat, 01 Jul 2017 14:15:42 GMT
-
حبة دواء قد تكون الحل لتعلم اللغات في المستقبل
نحن نعلم أن تعلم اللغات والموسيقى في مراحل الطفولة سهل للغاية، ولكن سرعان ما تضعف قدرتنا على التعلم مع تقدمنا في العمر. ويمكن أن يتغير هذا الأمر بأكمله في المستقبل ...Sat, 01 Jul 2017 14:15:43 GMT
-
القوات الخاصة الليبية: نرحب بـ«البنيان المرصوص» تحت إمرة الجيش
قال آمر القوات الخاصة الليبية ، العميد ونيس بو خمادة، إن «الجيش الليبي يرحب بأي قوات نظامية عسكرية تعمل لأجل الوطن أو قوات في مناطق تحارب الإرهاب أو تساعد بمجهودات ...Sat, 01 Jul 2017 14:11:10 GMT
-
وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية رواندا
التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت مع لويز موشيكيوابو وزيرة خارجية رواندا على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، حيث تناول اللقاء ...Sat, 01 Jul 2017 13:57:45 GMT