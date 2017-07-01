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السكك الحديدية: تعطل حركة القطارات على خط طنطا - قلين - دمنهور
السكك الحديدية

السكك الحديدية: تعطل حركة القطارات على خط طنطا - قلين - دمنهور

2017-07-01 16:59:23

أعلنت هيئة السكك الحديدية تعطل حركة القطارات على خط (طنطا - قلين - منهور)، وذلك بعد سقوط عجلات أحد القطارات المتجهة من طنطا إلى قلين.
وأوضحت الهيئة - في بيان - أنه أثناء مرور قطار رقم 465 المتجه من طنطا الى قلين مابين قرية سنهور وقارقص بالكليو متر 67.400 تلاحظ للسائق سقوط بوجى الجرار والعربات من على السكة نتيجة احتمال سرقة بعض بلنجات تثبيت السكة.
وأضافت الهيئة أنه بالمعاينة الأولية تبين فقدان بعض المهمات الخاصة بتثبيت السكة (بلنجات) تسببت فى سقوط بوجى الجرار وعربات قطار رقم 465 ركاب (طنطا - قلين - سنهور - دمهنور) أثناء سيره بين قرية سنهور وقراقص، وعلى الفور قام سائق القطار بإيقاف القطار حرصا على أمن وسلامة الركاب.
وأكدت الهيئة انه تم الدفع بالأوناش والمعدات لرفع بوجى الجرار والعربات، مشيرة إلى أن الحادث لم يتسبب فى أي خسائر مادية أو بشرية ولا يوجد إصابات ، وتم تشكيل لجنة فنية متخصصة بمعرفة السكة الحديد وجارى التحقيق.

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