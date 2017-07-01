العلم يكشف: ماذا سيحدث لأعمارنا بعد 50 عاما؟2017-07-01 16:51:44
كشفت دراسة حديثة أنه سيكون بإمكان الناس العيش أطول مما يعيشون الآن، واحتفال كثير منهم بعيد ميلادهم الـ125، وذلك في غضون جيلين فقط، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.
ولم يعش أحد حتى الآن أكثر من 122 عاما، وهو السن الذي وصلت إليه امرأة فرنسية تدعى “جين كالمنت” في عام 1997.
ويتوقع الباحثون من جامعة غرونينغن في هولندا، أنه بحلول عام 2070، ستصل أعمار الناس، تحديدا النساء، إلى 125 عاما.
وأول شخص يصل عمره إلى قرن وربع القرن، من المرجح أن تكون يابانية.
ويمتلك اليابانيون أعلى متوسط للأعمار في العالم، ويعزي العلماء ذلك إلى اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على أكل السمك، ووجود خدمات صحية جيدة جدا.
وفي بريطانيا وحدها من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين تجاوزوا الـ100، من 145 ألف شخص في 2015، إلى 1.5 مليون شخص بحلول نهاية هذا القرن.
لكن هذه الدراسة التي نشرها الباحثون الهولنديون في مجلة “نيتشر”، واجهت تحديات من قبل باحثين أميركيين، قالوا العام الماضي إن متوسط عمر الإنسان سيبلغ 115 عاما.. فقط!
-
بكري: الجيش حمى البلاد من حرب أهلية
احتفل الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري بالذكرى الرابعة لثورة “30 يونيو”، معتبرا اياها انتصار لإرادة الشعب المصري. وقال بكري من خلال تغريدات له على صفحته ...Fri, 30 Jun 2017 10:22:54 GMT
-
بالصور.. مظاهرات بأمريكا منددة بقرار الحظر ضد المسلمين
شهدت ولايات أمريكية، مظاهرات منددة بقرار المحكمة العليا، بإمكانية التطبيق “المشروط” للأمر التنفيذي الذي أقره الرئيس دونالد ترامب، ويحظر دخول مواطني ست دول ...Fri, 30 Jun 2017 10:20:42 GMT
-
حريق في المدينة المنورة وإجلاء 120 شخصا
تمكنت فرق الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، من إخماد حريق اندلع في دار زائرين في المدينة المنورة، فيما تم إجلاء 120 نزيلا جميعهم سعوديون. وأوضح المتحدث الرسمي ...Sat, 01 Jul 2017 12:18:24 GMT
-
موسيقى "هاميلتون" تدافع عن اللاجئين والمهاجرين بأمريكا
أصدر الموسيقي لين-مانويل ميراندا ما سماه “ردا موسيقيا” على الجدل السياسي الدائر في الولايات المتحدة بشأن الهجرة مستوحى من مسرحيته الغنائية الشهيرة “هاميلتون” ...Sat, 01 Jul 2017 08:26:15 GMT
-
أجندة إخبارية ليوم الأحد الموافق 2 يوليو
القاهرة / بودابست .. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة المجرية بودابست غدا الأحد في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان ...Sat, 01 Jul 2017 14:17:26 GMT
-
سلوكيات ومشاعر النساء تتأثر بالبكتريا الموجودة داخل أجسادهن
نشر أحد المواقع المهتمة بشؤون الصحة نتائج دراسة تشير إلى أن بعض أنواع البكتيريا الموجودة في جسم الإنسان قد تؤثر على مشاعره وسلوكه، وخصوصا النساء. يحوي جسم الإنسان ...Sat, 01 Jul 2017 14:15:42 GMT
-
حبة دواء قد تكون الحل لتعلم اللغات في المستقبل
نحن نعلم أن تعلم اللغات والموسيقى في مراحل الطفولة سهل للغاية، ولكن سرعان ما تضعف قدرتنا على التعلم مع تقدمنا في العمر. ويمكن أن يتغير هذا الأمر بأكمله في المستقبل ...Sat, 01 Jul 2017 14:15:43 GMT
-
القوات الخاصة الليبية: نرحب بـ«البنيان المرصوص» تحت إمرة الجيش
قال آمر القوات الخاصة الليبية ، العميد ونيس بو خمادة، إن «الجيش الليبي يرحب بأي قوات نظامية عسكرية تعمل لأجل الوطن أو قوات في مناطق تحارب الإرهاب أو تساعد بمجهودات ...Sat, 01 Jul 2017 14:11:10 GMT
-
وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية رواندا
التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت مع لويز موشيكيوابو وزيرة خارجية رواندا على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، حيث تناول اللقاء ...Sat, 01 Jul 2017 13:57:45 GMT