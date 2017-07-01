تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يطلق الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية الشبكة القومية لبحوث السرطان بجامعة الإسكندرية ، حيث سيعقد الاجتماع الأول لمجلس أمناء الشبكة برئاسة الدكتورة نهى عوض منسق الشبكة.

وفى تصريح له أكد رئيس أكاديمية البحث العلمي أن برنامج الشبكات العلمية القومية المتخصصة هو أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمي ويهدف البرنامج إلى التشبيك وتجميع القدرات الوطنية المتخصصة في مجال ما والمبعثرة في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية وتعمل في جزر منعزلة متوازية مما يؤدى إلى تكرار الجهود بدلا من تكاملها وتفتيت التمويل وإهدار الموارد.

ويهدف البرنامج أيضًا إلى بناء كتلة حرجة من العلماء والخبراء في المجالات العلمية المختلفة وخاصة في العلوم البينية والمتقدمة، والبرنامج هو أحد الآليات التنفيذية لاستراتيجية مصر للعلوم و التكنولوجيا والابتكار 2030 والتي من أهم أهدافها الاستراتيجية تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي وبناء القدرات الوطنية، وفى هذا الصدد فقد أطلقت الأكاديمية من قبل الشبكة القومية للعلوم النووية ومقرها جامعة القاهرة والشبكة القومية للنانوتكنولوجى ومقرها جامعة المنصورة وسيتم خلال هذا الشهر استكمال تكوين وإطلاق الشبكات القومية في مجالات البيوتكنولوجي والمعلوماتية والرياضيات والإعلام العلمي والمعشبات (العينات المرجعية النباتية).

وتدعم الأكاديمية الشبكة الواحدة بحوالي مليون ونصف مليون جنيه في المتوسط وتتولى الشبكات تجميع العلماء والخبراء في المجال في الداخل والخارج وبناء قواعد البيانات المدققة وتنظيم مؤتمر قومي واحد في المجال سنويًا وبناء القدرات وإجراء بحوث ودراسات مشتركة تتفق وخطط وأولويات الدولة وكذا المشاركة في البحوث والمشروعات الدولية ذات الصلة بمجال الشبكة.

كما تهدف الشبكة إلى توفير استخدام الأجهزة العلمية والإمكانيات البحثية المتوفرة في أي جهة عضو بالشبكة لكل أعضاء الشبكة طبقًا لمجموعة من الضوابط تضعها الأكاديمية بالتعاون مع الجهات المشاركة والجهة المستضيفة للشبكة وهذا يضمن حسن الاستفادة من الثروة الهائلة من الأجهزة والمعدات غير المستخدمة بصورة فاعلة وتوفير ملايين الدولارات التي تستخدم لشراء أجهزة جديدة بالرغم من أنها موجودة بالفعل في الجهات المختلفة ومن ضمن أهداف الشبكات أيضا التقييم المستمر للاحتياجات القومية في مجال التدريب على البحث العلمي في مجال الشبكة مع تحديد الأولويات البحثية بالتنسيق الكامل مع المجلس النوعى المختص بأكاديمية البحث العلمي.ويبلغ عدد الجهات في الشبكة القومية لأبحاث السرطان المزمع إطلاقها في الإسكندرية 13 جهة وهم جامعات الإسكندرية والقاهرة وبنى سويف والمنصورة والمنوفية وقناة السويس و طنطا وعين شمس وجامعة 6 أكتوبر وأسيوط ومصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بورسعيد والأكاديمية الطبية العسكرية وسيتم ضم عضوين جديدين وهما كفر الشيخ وسوهاج كما سيتم لاحقًا استكمال جميع أعضاء الشبكة لتشمل كل الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التي لديها وحدات متميزة للبحوث في مجال السرطان.