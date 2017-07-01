 Moheet on google
السبت 1 يوليو 2017 05:17 مساءً
روابط سريعة
محطة فضائية روسية بعد عام 2024
59560801c36188cb4d8b459c

محطة فضائية روسية بعد عام 2024

2017-07-01 16:40:12

كشف التقرير السنوي لشركة “إينيرغيا” الروسية للصواريخ والفضاء، عن إمكانية إنشاء محطة مدارية روسية، لتحل مكان المحطة الفضائية الدولية بعد عام 2024.

وقال التقرير إن ما ستتميز به المحطة المستقبلية هو استخدامها المستمر الذي لا علاقة له بالمواصفات التقنية.

وأوضح التقرير أن المحطة المدارية الروسية المأهولة، ستخصص لضمان استمرار الوجود الروسي في المدار الأرضي بعد توقف المحطة الفضائية الدولية عن عملها، علما بأن عمر الأخيرة محدد الآن لغاية عام 2024، ويمكن أن يمدد حتى عام 2028.

ويفترض أن تتألف المحطة الروسية في مرحلتها الأولى من وحدات بديلة تدخل في قوام المحطة الدولية، وهي وحدة “ناؤوكا” (العلم) متعددة المهام، ووحدة “بريشال” (المرسى)، ووحدة الطاقة التي سيتم فصلها عن المحطة الفضائية ثم ضمها إلى المحطة الروسية. ويمكن أن تنضم إليها فيما بعد وحدات بديلة أخرى.

وستخصص المحطة الروسية أيضا لتجربة تكنولوجيا وعناصر قد تستخدم مستقبلا للقيام برحلات فضائية إلى القمر وكواكب أخرى.

وجاء في التقرير أن روسيا يمكن أن تُشرك مستثمرين أجانب وشركات أخرى للعمل في محطتها.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3