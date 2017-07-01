تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن استغلال العديد من التجار الجشعين للزيادة فى الأسعار، وعدم وجود رقابة على الأسواق وعلى السلع والخدمات ووسائل الانتقال، وأن هناك تراخي من جانب الحكومة بهذا الشأن، مما أدى إلى حالة من الغليان بشوارع مصر، أدت الى استياء شديد من جانب المواطنين.

وأردفت منير في بيانها، أن استمرار غياب الحكومة عن القيام بدورها فى الرقابة والسيطرة على جشع التجار، سيزيد هذا الاحتقان بشكل كبير، فالحكومة تكتفي بتصريحات صحفية فقط، أما على أرض الواقع فلا يوجد رقابة.

واقترحت النائبة، استغلال الكوادر الوظيفية التى تقدر بأكثر من 6 ملايين موظف يتقاضون مرتبات من الدولة، بأن يتم إعادة التوزيع والتكليف لمدة سنة، وتشكيل لجان من هؤلاء الموظفين بكل محافظة يكون دورها النزول لأرض الواقع وتجوب الشوارع والأسواق ومواقف السيارات، لتتأكد من تطبيق تعريفات الأجرة التى تم إقرارها من جانب المحافظين، والتأكد من استقرار الأوضاع فى الأسواق المصرية، والإبلاغ عن أى تجاوزات من جانب التجار الجشعين، وإعطائهم صفة الضبطية القضائية لتحرير المحاضر وتحويلها إلى القضاء المصري.

وأكدت منى منير، أن هذا المقترح يؤدى إلى ضبط الأسواق المصرية ومراقبة الأسعار دون أن نكلف الدولة أى موارد مالية، ودون أن نضع عبئا على كاهل الدولة، بل علينا استغلال طاقات موظفي الدولة التى ربما تذهب هباء نتاج زيادة أعداد الموظفين عن المطلوب داخل الوزارات.

وأوضحت أن هذه اللجان فى حال تشكيلها ستؤدى إلى ارتياح الشارع المصري، وضمان محاربة الاحتكار أو السوق السوداء أو استغلال القرارات الاقتصادية الأخيرة.

ونوهت النائبة إلى أنه تم إنشاء لجان مماثلة لما تقترحه خلال أزمة الدولار، والتى استطاعت أن توقف مكاتب الصرافة وتضبط الأسواق السوداء لبيع الدولار، مشددة على ضرورة الاستفادة من هذه التجربة وتكراراها لضبط الأسعار فى الأسواق المصرية.