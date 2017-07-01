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إصابة حمودي بشد في العضلة الضامة خلال لقاء "زاناكو" الزامبي
احمد حمودي

إصابة حمودي بشد في العضلة الضامة خلال لقاء "زاناكو" الزامبي

2017-07-01 16:26:49
أ ش أ

أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أحمد حمودي، لاعب الفريق، تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة زاناكو المقامة حاليا على إستاد هيرو ستاديوم، بمدينة لوساكا بزامبيا، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب اشتكى من آلام في العضلة الضامة خلال اللقاء وتم استبداله، حيث أثبت الكشف الطبي الذي خضع له عقب خروجه من الملعب إصابته بشد في العضلة الضامة.

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