السيسي يزور المجر ويشارك في قمة دول "فيشجراد"2017-07-01 16:38:23
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي غدًا إلى بودابست للقيام بزيارة رسمية للمجر والمشاركة في القمة الاستثنائية التي يعقدها تجمع دول “فيشجراد” مع مصر، حيث يضم التجمع المجر وبولندا وتشيك وسلوفاكيا، والتي تعد مجتمعة خامس أكبر اقتصاد فى أوروبا والـ 12 على مستوى العالم.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المقرر أن يلتقى الرئيس خلال الزيارة مع كبار المسئولين المجريين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جانوش أدر، ورئيس الوزراء فيكتور أوربان، ورئيس البرلمان لاسلو كوفير، حيث ستتناول المباحثات سبل مواصلة تعزيز التعاون بين مصر والمجر في مختلف المجالات، ومتابعة تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارات المتبادلة على مدى العامين الماضيين للارتقاء بالعلاقات الثنائية، فضلًا عن بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
كما سيحضر الرئيس مع رئيس وزراء المجر اجتماع المنتدى المصري المجري لرجال الأعمال بمشاركة ممثلي الشركات والقطاع الخاص من البلدين لبحث سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر.
أما بالنسبة لقمة “فيشجراد ومصر”، قأوضح السفير علاء يوسف أنها تعد الأولى من نوعها للتجمع مع أي من دول الشرق الأوسط، كما أن مصر هي ثالث دولة تعقد مع دول التجمع اجتماع قمة بعد كل من ألمانيا واليابان. وتعكس قمة “فيشجراد ومصر” حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث من المقرر أن تتناول عددًا من الموضوعات وعلى رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأمن الطاقة، وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارات بين الجانبين، فضلًا عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى الذى تتمتع دول التجمع بعضويته.
-
بكري: الجيش حمى البلاد من حرب أهلية
احتفل الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري بالذكرى الرابعة لثورة “30 يونيو”، معتبرا اياها انتصار لإرادة الشعب المصري. وقال بكري من خلال تغريدات له على صفحته ...Fri, 30 Jun 2017 10:22:54 GMT
-
بالصور.. مظاهرات بأمريكا منددة بقرار الحظر ضد المسلمين
شهدت ولايات أمريكية، مظاهرات منددة بقرار المحكمة العليا، بإمكانية التطبيق “المشروط” للأمر التنفيذي الذي أقره الرئيس دونالد ترامب، ويحظر دخول مواطني ست دول ...Fri, 30 Jun 2017 10:20:42 GMT
-
حريق في المدينة المنورة وإجلاء 120 شخصا
تمكنت فرق الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، من إخماد حريق اندلع في دار زائرين في المدينة المنورة، فيما تم إجلاء 120 نزيلا جميعهم سعوديون. وأوضح المتحدث الرسمي ...Sat, 01 Jul 2017 12:18:24 GMT
-
موسيقى "هاميلتون" تدافع عن اللاجئين والمهاجرين بأمريكا
أصدر الموسيقي لين-مانويل ميراندا ما سماه “ردا موسيقيا” على الجدل السياسي الدائر في الولايات المتحدة بشأن الهجرة مستوحى من مسرحيته الغنائية الشهيرة “هاميلتون” ...Sat, 01 Jul 2017 08:26:15 GMT
-
أجندة إخبارية ليوم الأحد الموافق 2 يوليو
القاهرة / بودابست .. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة المجرية بودابست غدا الأحد في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان ...Sat, 01 Jul 2017 14:17:26 GMT
-
سلوكيات ومشاعر النساء تتأثر بالبكتريا الموجودة داخل أجسادهن
نشر أحد المواقع المهتمة بشؤون الصحة نتائج دراسة تشير إلى أن بعض أنواع البكتيريا الموجودة في جسم الإنسان قد تؤثر على مشاعره وسلوكه، وخصوصا النساء. يحوي جسم الإنسان ...Sat, 01 Jul 2017 14:15:42 GMT
-
حبة دواء قد تكون الحل لتعلم اللغات في المستقبل
نحن نعلم أن تعلم اللغات والموسيقى في مراحل الطفولة سهل للغاية، ولكن سرعان ما تضعف قدرتنا على التعلم مع تقدمنا في العمر. ويمكن أن يتغير هذا الأمر بأكمله في المستقبل ...Sat, 01 Jul 2017 14:15:43 GMT
-
القوات الخاصة الليبية: نرحب بـ«البنيان المرصوص» تحت إمرة الجيش
قال آمر القوات الخاصة الليبية ، العميد ونيس بو خمادة، إن «الجيش الليبي يرحب بأي قوات نظامية عسكرية تعمل لأجل الوطن أو قوات في مناطق تحارب الإرهاب أو تساعد بمجهودات ...Sat, 01 Jul 2017 14:11:10 GMT
-
وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية رواندا
التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت مع لويز موشيكيوابو وزيرة خارجية رواندا على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، حيث تناول اللقاء ...Sat, 01 Jul 2017 13:57:45 GMT