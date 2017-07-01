دعا الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف الأشقاء في لبنان إلى تبني فكرة إنشاء (بيت العائلة اللبنانية) على غرار (بيت العائلة المصرية)، لتتعدد التجربة حتى نرى بيت العائلة العربية والشرق أوسطية وربما القارية والعالمية.

وقال الدكتور شومان - في كلمة ألقاها اليوم /السبت/ أمام الملتقى المسيحي الإسلامي، الذي تنظمه جامعة سيدة اللويزة بلبنان على مدار يومين، والذي يتلاقى مع المؤتمر الدولي الذي عقده الأزهر الشريف تحت عنوان (الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل) - “ما أحوجنا لتبني ثقافة الحوار والعيش المشترك بديلا عن ثقافة القهر وغطرسة القوة وضجيج السلاح التي لا تنتج سلاما ولا استقرارا وإنما الخراب والدمار، ولننطلق نحو تعزيز العمل المشترك لتنمية مجتمعاتنا واستعادة أمنها وسلامها”.

ونقل بيان للأزهر الشريف عن شومان قوله “إن علاقة الإسلام بالمسيحية تبدو جلية من خلال عدة محاور من بينها أن رسول المسيحية عيسى عليه السلام بشر برسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن كتاب الله تعالى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يسجل أن سيدنا عيسى عليه السلام بشر أتباعه بأن رسولا يأتي من بعده برسالة جديدة، فيقول الله تعالى على لسان سيدنا عيسى: (وإذ قال عيسي ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول اللَّه إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أَحمد)”.

وأضاف وكيل الأزهر أن من المحاور المهمة أيضا أن المسلم لا يكون مسلما ولا يقبل الله إسلامه إلا إذا آمن بالرسالات السماوية السابقة على رسالة الإسلام وبالرسل التي نزلت بها؛ حيث يقول تعالى: (قولوا آمنا بِاللَّه وما أنزل إلينا وما أنزل إِلى إبراهيم وإِسماعيل وإِسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أُوتي النبِيون من ربِهم لا نفرِق بين أحد منهم ونحن له مسلمون).

ونوه بأن المسيحيين أقرب أتباع الديانات منا نحن المسلمين؛ حيث يقول تعالى: (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقْربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون).

وأفتى وكيل الأزهر بأن البر بإخواننا شركاء الأوطان مطلوب شرعا؛ حيث يقول تعالى: (لا ينهاكم اللَّه عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرِجوكم من دِيارِكم أَن تبروهم وتقسطوا إليهم إن اللَّه يحِب المقسطِين).

وأوضح الدكتور شومان أن العلاقة بين الإسلام والمسيحية توطدت عمليا من خلال بعض المواقف التي أظهرت مدى التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين واعتراف كل منهما بالآخر واحترامه لمعتقده، ومن ذلك: أن المسيحية كانت هي الحاضنة الأولى للإسلام والمسلمين؛ حيث أذن النبي (صلى الله عليه وسلم) لأصحابه حين اشتد عليهم الإيذاء في بداية الدعوة بالهجرة إلى الحبشة، ذلك البلد المسيحي الذي يحكمه ملك مسيحي، قائلا لهم: «إن به ملكا لا يظلم أحد عنده».. وقد كان النجاشي ملك الحبشة عند حسن ظن رسولنا به؛ حيث استقبل النجاشي المسلمين الذين وفدوا إليه ووفر لهم الحماية والأمان ولم يلق بالا للمحاولات المتكررة من بعض المتربصين الذين أرادوا الوقيعة بينه وبين المسلمين.

كما استقبل النبي (صلى الله عليه وسلم) وفودا مسيحية منها وفد نجران، وروي أنه أذن لهم بالصلاة في مسجده، وتزوج النبي بالسيدة مارية القبطية، وصارت إحدى أمهات المؤمنين، وظلت تعرف بهذا الاسم إلى يومنا هذا، ولم يطلب منها نبينا الكريم ولا من أحد من أصحابه أن يناديها باسم آخر غير هذا الاسم.

وأوصى رسولنا الكريم المسلمين بالأقباط خيرا، وخاصة أقباط مصر، قائلا: (إذا افتتحتم مصرا فاستوصوا بالقبط خيرا، فإِن لهم ذمة ورحما)، وقال أيضا: (الله الله في قبط مصر، فإِنكم ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عدةً وأعْوانا في سبيل الله).. وزار سيدنا عمر القدس ورفض أن يصلى في كنيسته مخافة أن يطالب بها المسلمون، وفتح سيدنا عمرو بن العاص مصر ولم يتعرض للمسيحيين ولا لكنائسهم، بل أنصفهم من ظلم البيزنطيين وأعاد لهم حقوقهم المسلوبة.

وتطرق وكيل الأزهر لجهود الأزهر الشريف في إطار الحوار الإسلامي المسيحي ومساعيه لترسيخ قيم المواطنة والعيش المشترك وقبول الآخر، قائلا “نتيجة لما سبق ترسخ في الفكر الأزهري حتمية العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وأن اختلاف المعتقد لا ينبغي أن يكون مانعا أو عائقا يحول دون التعايش السلمي، فدرج شيوخ الأزهر منذ نشأته وحتى يوم الناس هذا على التواصل والعمل مع شركاء الوطن في ضوء المشتركات الإنسانية التي لا تختلف بين الديانتين في شيء، وهي كثيرة جدا إذا ما قورنت بالمختلف فيه”.

وتابع وكيل الأزهر “وفي عصرنا الحاضر ومن خلال جهود فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ونظرا للأحداث التي كادت توقع فتنة بين نسيج الوطن الواحد، كان هناك تحرك عاجل من الأزهر الشريف، حيث اتخذ جملة من الإجراءات لوأد الفتن والإبقاء على اللحمة بين شركاء الوطن صلبة وقوية، ومن ذلك تأسيس بيت العائلة المصرية بدعوة من شيخ الأزهر عقب الاعتداء على كنيسة القديسين بالإسكندرية وكنائس أخرى في عام 2011، وقد استجابت لهذه الدعوة الكنائس المصرية، فأنشئ بيت العائلة المصرية في قلب مشيخة الأزهر، ويتناوب على رئاسته شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الأرثوذكسية باعتبارها الأكبر من حيث العدد في مصر، مع وجود تمثيل لباقي الكنائس المصرية”.

وقد حقق (بيت العائلة) نجاحات مذهلة وأصبح محط أنظار العالم، حيث أسهم في وأد كثير من بوادر الفتن في مصر وخارجها، ومن أهم إنجازاته خارج حدود مصر تمكن الوفد الذي أرسله شيخ الأزهر استجابة لطلب من رئيسة أفريقيا الوسطى السابقة من تحقيق مصالحة تاريخية بين الفرقاء هناك، كما جمع الأزهر الشريف تحت مظلته وبالتنسيق مع مجلس حكماء المسلمين الفرقاء في ميانمار من المسيحيين والبوذيين والمسلمين لأول مرة في القاهرة، وقد اتفق المجتمعون على مواصلة الجهود حتى تحقيق المصالحة بإذن الله على غرار مصالحة فرقاء أفريقيا الوسطى.