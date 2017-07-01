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بنجلاديش تحيي الذكرى الأولى لأسوأ هجوم إرهابي تعرضت له البلاد
الأمن في بنجلاديش‎

بنجلاديش تحيي الذكرى الأولى لأسوأ هجوم إرهابي تعرضت له البلاد

2017-07-01 16:38:14

أحيت بنجلاديش اليوم السبت، الذكرى الأولى لأسوأ هجوم إرهابي تعرضت له البلاد، والذي نفذ على أيدي متشددين مطلع يوليو العام الماضي، متوعدة بمواصلة محاربة التهديد.

وتعهدت وفود أجنبية، ونشطاء وذوو القتلى بالوقوف في وجه التطرف وذلك لدى زيارتهم مقهى “مخبز هولي” حيث وقع الحادث في الأول من يوليو 2016، بحسب ما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية.

واستهدف خمسة متشددين - ينتمون إلى تنظيم “جمهورية المجاهدين” في بنجلاديش - المقهى الواقع في العاصمة دكا، وقتلوا 20 رهينة بينهم 17 أجنبيا من اليابان وإيطاليا والهند، كما نقل اثنان من قوات الأمن إلى المستشفى مصابين بجروح، وقتلت القوات الخاصة الخمسة مهاجمين.

وكان الهجوم على المقهى قد أعقب عدة سنوات من الهجمات الأصغر التي استهدفت عشرات من الأشخاص الذين يصنفهم المتشددون باعتبارهم أعداء للإسلام، ومنهم علمانيين وكتاب وأقليات دينية وأجانب ونشطاء.

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