أعلنت شركة فيس بوك، الخميس 29 يونيو، عن إنجازها الرحلة التجريبية الثانية لطائرتها بلا طيار، التي تعمل بالطاقة الشمسية، في صحراء أريزونا، بهدف توصيل الإنترنت إلى المناطق النائية.

وحلقت الطائرة لمدة ساعة و46 دقيقة خلال التجربة الثانية التي أجريت في أواخر مايو العام الماضي، حيث كانت الرحلة أطول بحوالي 10 دقائق من الرحلة الأولى.

وقالت فيس بوك إن هبوط طائرتها كان ناجحا هذه المرة على عكس ما حدث خلال الرحلة الأولى عندما تحطمت الطائرة قبل لحظات من هبوطها بسبب تعرض أحد جناحيها للضرر.

كما نشرت فيس بوك شريط فيديو قصير لهبوط الطائرة بالقرب من أريزونا.

وأكدت فيس بوك أنها أحدثت تغييرات على طائرتها الخفيفة بلا طيار، بعد الرحلة الأولى التي أجريت، في يوليو الماضي، من بينها الأجنحة المتضررة، وقالت الشركة إن الطائرة ترتفع 180 قدما في الدقيقة الواحدة، أي مرتين أسرع من الرحلة التجريبية الأولى.

وقد حلقت الطائرة على ارتفاع يصل إلى 3 آلاف قدم مقارنة بـ2150 قدم لرحلة العام الماضي.

وتأمل فيس بوك في أن تتمكن طائرتها “Aquila” من التحليق على ارتفاع يتراوح بين 60 و90 ألف قدم لعدة أشهر من أجل توصيل الإنترنت إلى المناطق النائية في العالم التي تقع خارج الشبكة.

وأعلنت فيس بوك هذا الأسبوع عن تحقيقها ملياري مستخدم حول العالم، وهي تسعى لبلوغ ثلاثة مليارات، إلا أن ذلك يتطلب تحسين البنية التحتية للشبكات اللاسلكية.

يذكر أن الشركة أعلنت لأول مرة عن الطائرة قبل عامين تقريبا، وانتهت لتوها من الرحلة الاختبارية الثانية والتي حققت خلالها الطائرة حوالي 5% من الحد الأدنى للارتفاع الذي تأمل فيسبوك في تحقيقه.