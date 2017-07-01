 Moheet on google
السبت 1 يوليو 2017 03:34 مساءً
روابط سريعة
مزايا "iOS" الجديد تكشف مواصفات آي فون القادم
595645bed43750ef6b8b4567

مزايا "iOS" الجديد تكشف مواصفات آي فون القادم

2017-07-01 15:33:16

أكد المبرمج تايلر هانسن أن تصميم النسخة التجريبية لنظام “iOS 11” تؤكد بعض الشائعات التي تتحدث عن تصميم “آي فون-8” القادم.

وفي تغريدة على تويتر قال هانسن: “شهد النظام الجديد عددا من التغيرات في التصميم، تميزه عن نسخ iOS السابقة، الأيقونات اكتسبت حوافا دائرية ستجعلها تبدو أكثر تميزا على الشاشة منحنية الحواف، التي قيل أنها ستأتي في الهاتف الجديد”.

ووفقا للشائعات فإن “شاشة آي فون-8” ستمتد تحت السماعة والكاميرا الأمامية وحساس الضوء، لذلك يعتقد الخبراء أن “آبل عدلت تصميم iOS لتتموضع أيقونات البرامج والتطبيقات على حواف الشاشة”.

وفضلا عن تلك التعديلات فإن نظام iOS الجديد يدعم صيغ “HEVC” و“HEIF”، التي تسمح بضغط حجم الصور والفيديوهات بمقدار الضعف تقريبا دون التأثير على جودتها، وهذا يعني وفقا للمختصين أن آيفون الجديد سيزود بكاميرا أفضل وأكثر دقة.

يذكر أن آبل طرحت النسخة التجريبية من “iOS 11” خلال مؤتمر WWDC السنوي الذي عقد، أوائل يونيو الجاري، والتي من المنتظر أن تطرح رسميا للمستخدمين نهاية العام.

أما “آي فون-8” فمن المتوقع طرحه خلال مؤتمر آبل السنوي الذي سيعقد الخريف القادم، والذي يشاع أنه “سيحصل على شاشة جديد مميزة بدون حواف، وكاميرا 3D مزدوجة، ومزود بخاصية الشحن اللاسلكي”.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3