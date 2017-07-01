أكد المبرمج تايلر هانسن أن تصميم النسخة التجريبية لنظام “iOS 11” تؤكد بعض الشائعات التي تتحدث عن تصميم “آي فون-8” القادم.

وفي تغريدة على تويتر قال هانسن: “شهد النظام الجديد عددا من التغيرات في التصميم، تميزه عن نسخ iOS السابقة، الأيقونات اكتسبت حوافا دائرية ستجعلها تبدو أكثر تميزا على الشاشة منحنية الحواف، التي قيل أنها ستأتي في الهاتف الجديد”.

ووفقا للشائعات فإن “شاشة آي فون-8” ستمتد تحت السماعة والكاميرا الأمامية وحساس الضوء، لذلك يعتقد الخبراء أن “آبل عدلت تصميم iOS لتتموضع أيقونات البرامج والتطبيقات على حواف الشاشة”.

وفضلا عن تلك التعديلات فإن نظام iOS الجديد يدعم صيغ “HEVC” و“HEIF”، التي تسمح بضغط حجم الصور والفيديوهات بمقدار الضعف تقريبا دون التأثير على جودتها، وهذا يعني وفقا للمختصين أن آيفون الجديد سيزود بكاميرا أفضل وأكثر دقة.

يذكر أن آبل طرحت النسخة التجريبية من “iOS 11” خلال مؤتمر WWDC السنوي الذي عقد، أوائل يونيو الجاري، والتي من المنتظر أن تطرح رسميا للمستخدمين نهاية العام.

أما “آي فون-8” فمن المتوقع طرحه خلال مؤتمر آبل السنوي الذي سيعقد الخريف القادم، والذي يشاع أنه “سيحصل على شاشة جديد مميزة بدون حواف، وكاميرا 3D مزدوجة، ومزود بخاصية الشحن اللاسلكي”.