أكد إسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة بنادي الزمالك إن نتيجة مباراة أهلي طرابلس الليبي أمام اتحاد العاصمة الجزائري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي ١-١ خارج تركيز لاعبي الزمالك.

وأضاف إسماعيل يوسف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم السبت، “أن الزمالك لديه مواجهتين أمام صاحب الأرض كابس يونايتد الزيمبابوى غدا الأحد، وأمام ضيفه أهلي طرابلس يوم ٩ يوليو المقبل، ويركز على الفوز فقط بهما دون النظر لباقي المنافسين ونتائجهم”.

واضاف “أننا نسعى للصعود بأقدامنا ومطالبون بالفوز في اللقاءين لنخرج بعيدا عن الحسابات”.

ومن المقرر، أن يخوض نادي “الزمالك” بقيادة المدير الفني البرتغالي اوجستوا ايناسيو مباراته أمام “كابس يونايتد” غدا الأحد على ستاد “هراري الوطني ” بالعاصمة الزيمبابوية في إطار الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بدور المجموعات “دور الـ16” بدوري أبطال أفريقيا.

وكان “الزمالك” قد استطاع الفوز على بطل زيمبابوي في الجولة الأولى بمنافسات “دور المجموعات” بنتيجة “2-0” في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد “برج العرب” في مايو الماضي، وقد احرز أهداف اللقاء كل من باسم مرسي والنيجيري ستانلي أوهايتشي.

ويأتي “أبناء ميت عقبة” في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، فيما يتذيل “كابس يونايتد” المجموعة برصيد 3 نقاط.

ويتصدر “اتحاد العاصمة” الجزائري المجموعة متفوقا برصيد الاهداف عن “أهلي طرابلس” الذي يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط.