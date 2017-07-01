سامسونج تستعد لإطلاق هاتف جالاكسي نوت 7 من جديد2017-07-01 15:19:13
تستعد سامسونج لإعادة هاتفها الذي أحدث سلسلة من الكوارث والإنفجارات عام 2016، غالاكسي نوت 7، إلى الأسواق في نسخة محسنة.
وسبق أن أشارت الشركة الكورية الجنوبية، قبل بضعة أشهر، إلى أنها تخطط لإجراء مثل هذه الخطوة، أما الآن فيوجد المزيد من التفاصيل بشأن هذا الإجراء.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن جهاز نوت 7 سوف يطرح للبيع في كوريا الجنوبية حيث مقر سامسونج، في 7 يوليو المقبل، وسيكون الهاتف مزودا ببطارية جديدة أصغر من النسخة الأصلية وسعتها 3200 مللي أمبير/الساعة، وبرمجيات حديثة، ويبدأ سعر بيعه من 700 ألف وون كوري جنوبي (616 دولار).
وذكرت التقارير أن سامسونج تستعد لإطلاق 400 ألف وحدة، وليس هناك خطة حالية لإتاحة الهاتف في الأسواق الخارجية.
وأظهرت تسريبات سابقة في مارس الماضي جهازا متطابقا مع جالاكسي نوت 7 ولكن مع وجود علامة “R” على الجزء الخلفي من الهاتف.
وقامت سامسونج بسحب ما يقارب 2.5 مليون جهاز من المستخدمين بعد سلسلة انفجارات طالت الهاتف بسبب البطارية، وقدر المحللون خسائر الشركة بأكثر من مليار دولار، فيما لم تقدم سامسونج أرقاما دقيقة بشأن سحب الهاتف وإيقاف إنتاجه وبيعه بالأسواق، إلا أن أرباح الشركة الكورية الجنوبية قد سجلت انخفاضا بنسبة 30% في الربع الثالث من العام 2016.
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