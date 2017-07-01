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اتحاد الكرة: «القمة» في موعدها
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: «القمة» في موعدها

2017-07-01 15:23:13
متابعات

أعلن الاتحاد  المصري لكرة القدم أن مباراة الأهلي والزمالك في إطار الأسبوع الـ33 من الدوري الممتاز ستقام في موعدها الثلاثاء القادم، نافيا ما تردد حول وجود نية لتأجيلها.
وأوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، أن مباراة “القمة ستقام في تمام الساعة السابعة مساء باستاد “برج العرب”.

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