مع الارتفاع فى اسعار المحروقات ، هناك عدد من النصائح التى ربما تقلل من استهلاك سيارتك للوقود مما قد يجعلك تقلل نسبة خسائرك المالية من تلك الزيادات ، ونعرض فيما يلى 10 نصائح هامة لتقليل استهلاكك .

1- حاول تقليل «الفرملة» وحافظ على معدل تسارع ثابت، تجنب الضغط على دواسة البنزين بقوة، وابتعد عن الفرملة العنيفة ، فانتقال السيارة من وضع السكون إلى وضع الحركة يستهلك كمية كبيرة من الوقود. كما أن التسارع المفاجئ يدفع السيارة لحرق كمية أكبر من الوقود مقارنة بالتسارع الهادئ.

2- قم بإغلاق النافذة حين تتخطى سرعتك الـ80 كيلومتر لكل ساعة، أما إذ كنت تسير بسرعة أقل من 80 كيلومتر في الساعة، يُمكن أن تفتح نافذة السيارة ، حيث يقاوم الهواء القدرة الناجمة عن احتراق الوقود، أثناء فتح النافذة، وتكون كمية الهواء المُقاومة للسيارة كبيرة ، كما ان غلق النوافذ يُحسن من دينامية السيارة ومقاومتها للهواء ويخفض من استهلاك الوقود بنسبة من 4 إلى 5 %.

3- تغير الفلاتر في الموعد المحدد يساعد على تحسين كفاءة الاحتراق، عبر السماح للهواء النظيف بالدخول إلى المحرك ، وتتسب فلاتر الهواء القذرة في دخول الشوائب والأتربة إلى المحرك، مما يُضعف من كفاءة الاحتراق، الأمر الذى يؤدى لاستهلاك وقود أعلى ، وتغيير الفلاتر يُحسن من استهلاك الوقود بنسبة تقترب من الـ3 %.

4- كل 40 كيلوجرام زائد عن وزن السيارة يستهلك نحو 1 % إضافى من الوقود ولذا يمكنك تحسين استهلاك الوقود في السيارة إذ أبقيتها خفيفة قدر الإمكان.

5- إطفاء المحرك إذ كانت فترة التوقف أكثر من دقيقة، وحاول الابتعاد عن الزحام، إذ أن كمية الوقود التى تستهلكها السيارة أثناء حركتها على السرعة الأولى والثانية أكبر بنسبة تقترب من 20 % من استهلاكها على السرعة الثالثة والرابعة، وبنسبة 35 % من استهلاكها على السرعة الخامسة.

6- حاول بقدر الإمكان إغلاق التكييف إذ كانت سرعتك أقل من 80 كيلومتر في الساعة الواحدة ، وإذ قررت استخدامه يُفضل أن يستخدم على وضع منخفض.

7- قم بتغيير «البوجيهات» في الموعد المحدد، فالحفاظ على سلامة شمعة الاحتراق يُحسن من كفاءة الاحتراق ويقلل من استهلاك الوقود بنسبة 1 %.

8- البنزين سائل متطاير، يتبخر بسهولة ولذا تأكد من إحكام غطاء البنزين.

9- في السيارات الحديثة التى تعتمد على نظام حقن الوقود، لا تحتاج السيارة إلى عملية “التسخين” الاعتيادية، والتى تهدر كمية لا بأس بها من الوقود تتوقف عند فترة التسخين ولذا أدر محرك سيارتك، وانتظر 30 ثانية فقط قبل الانطلاق.

10- أفضل طريقة للحد من استهلاك الوقود هو التوقف ببساطة عن قيادة السيارة. قد سيارتك فقط في حالة الحاجة، وابدأ في المشى أو حتى ركوب الدراجة. ستوفر الكثير من المال، وستحسن صحتك أيضًا.