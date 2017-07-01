الذكرى العاشرة لبيع أول آي فون في العالم2017-07-01 15:16:17
يصادف اليوم الذكرى العاشرة لبيع أول هاتف آي فون، الذي جعل من آبل الشركة الأعلى قيمة في العالم.
وباعت آبل حتى الآن، أكثر من مليار هاتف منذ بيع أول آي فون، في 29 يونيو2007.
وعلى الرغم من بيع هاتف آيفون الأصلي قبل إطلاق متجر آب ستور، إلا أننا شهدنا كيفية تغير حجم وشكل الجهاز مع مرور الوقت، ليصبح أقل حجما ومميزا بالتقنيات المبتكرة.
وفي حين أن آي فون هو الهاتف الذكي الأكثر شعبية في العالم الآن، إلا أن المبيعات الأولية للجهاز كانت بطيئة عند إطلاقه عام 2007.
وقال طوني فاضل، أحد مطوري آيفون: “كان العام الأول من طرح أول نموذج من آيفون عبارة عن كارثة، وبدأنا بتنفس الصعداء في العام الثاني”. وكان المفهوم الأولي للهاتف عبارة عن مفاجأة بالنسبة لبعض موردي شركة آبل، قبل عقد من الزمن.
وحقق هاتف آي فون تقدما ملحوظا عام 2008، عندما طرحت آبل متجر، آب ستور، الذي قدم للمطورين فرصة لتصميم وتطوير التطبيقات على الهواتف.
وبعد 10 سنوات، شكلت إيرادات الخدمات عامل حاسم في نمو شركة آبل، ما أدى إلى تحقيق 24.3 مليار دولار في الإيرادات، العام الماضي.
ويتطلع المستخدمون الآن إلى هاتف آبل القادم، آي فون 8، المتوقع إطلاقه هذا الخريف. ويشاع أن الهاتف الجديد سيكون مزودا بأجهزة استشعار 3D، مع دعم تطبيقات الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى وجود شاشة جديدة خفيفة ومرنة.
والآن، ينافس آي فون الهواتف الذكية التي تعمل على برامج آندرويد من جوجل، والتي وزعت على شركة سامسونغ وغيرها من الشركات المصنعة، في جميع أنحاء العالم.
وعلى الرغم من أن معظم الهواتف الذكية تعمل الآن على نظام التشغيل آندرويد، إلا أن شركة آبل تحصد معظم الأرباح في هذه الصناعة، بالاعتماد على أجهزتها الأغلى سعرا بشكل عام.
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