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إنستاجرام يحجب التعليقات والإعلانات المزعجة
انستاجرام

إنستاجرام يحجب التعليقات والإعلانات المزعجة

2017-07-01 15:13:05

أكد القائمون على موقع إنستاجرام للتواصل الاجتماعي أنهم طوروا برمجيات خاصة ستساعد المستخدمين على التخلص من التعليقات والرسائل المزعجة.

ووفقا للخبراء فإن البرمجيات الجديدة اعتمدت على تطوير الذكاء الاصطناعي لانتقاء وحذف الرسائل المزعجة أو التعليقات التي تحوي عبارات غير لائقة بشكل آلي.

وأوضح المختصون في الموقع أن الفلتر الجديد الذي يحجب الإعلانات المزعجة قادرعلى انتقاء الكلمات والنصوص المكتوبة بتسع لغات هي: الإنكليزية والروسية والإسبانية والبرتغالية والعربية والفرنسية والألمانية بالإضافة إلى اللغتين اليابانية والصينية.

أما بالنسبة للفتلر الذي يحجب التعليقات التي تحتوي على عبارات شتم أو عبارات غير لائقة، فهو قادر الآن على التعامل مع اللغة الإنكليزية فقط، ولكنه سيتعامل مستقبلا مع عدد من اللغات الأخرى.

وستظهر جميع التعليقات أو الرسائل الأخرى، التي لن تستثنيها البرمجيات الجديدة، للمستخدمين بالشكل المعتاد، ويمكن حذفها أو إخفائها أو تقديم شكوى للشركة بشأنها تماما كما هو الوضع الآن.

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