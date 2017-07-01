أكد حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس بصدد انتظار انتهاء مجلس النواب من وضع تشريع قانوني لمواجهة فوضى استخدام السوشيال ميديا ووضع ضوابط واضحة ، فضلا عن الحد من سلبياتها خاصة المنافية للتقاليد المصرية.

وقال عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ – إن مجلس النواب يبحث حاليا إعداد تشريع قانوني لأليات عمل مواقع التواصل الإجتماعى بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن الملف يعتبر من الأولويات التى تحتاج إلى بلورة رؤية واضحة.

وأشار إلى أن الإعلام الذي يوصف بأنه تقليدي يتكامل حاليا مع الإعلام الجديد من خلال الاستفادة من إمكانات السوشيال ميديا ، مضيفا أن البعض يستغل السوشيال ميديا بشكل خاطىء ، مؤكدا أنه وضع ضوابط لآليات عملها لا علاقة له بحرية التعبير وحرية الرأى.