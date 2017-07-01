استعرضت شركة “HT Optical” الصينية نموذجا لهاتف جديد مزود بكاميرا 360° صغيرة، قد تغير واقع التصوير بالهواتف الذكية.

ووفقا لنائب رئيس الشركة فإنه “من المتوقع أن تطرح HT هذا الهاتف المميز في الأسواق قريبا، وبالرغم من قلة سماكة الهاتف (7.6 مم) إلا أن كاميرته الـ 360 ستكون قادرة على التقاط صور بدقة 16 ميغابكسل، وهي من صنع شركة ProTruly”.

وخلال عرض تقديمي استعرضت فيه الشركة الصور والفيديوهات المأخوذة بكاميرا الهاتف الجديد، أشاد الخبراء بدقتها، ولفت انتباههم خاصية تقريب المشهد أثناء التصور دون التأثير على دقة الصورة.

وأفاد الخبراء بأن كاميرا الهاتف الجديد تتميز بدقة التقاطها للصور وحجمها الصغير، وستكون قادرة على منافسة الكاميرات المطروحة في الأسواق من هذا النوع، كـ “Insta360 Air” التي تصور بدقة 4.5 ميغابكسل، وكاميرا “Samsung Gear 360” التي تصور بدقة 15 ميغابكسل”.

ومن المتوقع أن تطرح “HT Optica” الهاتف الجديد في الأسواق، 30 يوليو القادم.