نعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول، معربا عن حزنه لوفاته .

وكتب ماكرون اليوم باللغة الألمانية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”فرنسا تحزن على هيلموت كول.. هيلموت كول بالنسبة لكل الفرنسيين ممثل لألمانيا التي تحاول أن تخلق من الأنقاض شيئا مثاليا وتقترح على العالم مشروعا يعوض عن الجراح والفظائع التي لم تصمت عليها أو تنساها”.

وذكر بمصافحة كول مع الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران عام 1984 عند مقابر ضحايا الحرب العالمية في مدينة فردان الفرنسية.

يشار إلى أن قادة العالم يشاركون السبت في مراسم لتأبين كول المهندس الرئيسي لإعادة توحيد ألمانيا.

ونُقل جثمان كول من مسقط رأسه بمدينة لودفيجسهافن في وقت مبكر من صباح اليوم إلى مدينة ستراسبورج في اطار مراسم الشرف الأوروبية، وهي الأولى من نوعها.

وكان هلموت كول قد توفى في 16 يونيو الماضي عن عمر يناهز 87 عاما في منزله في لودفيغشافن بجنوب غرب المانيا.