معلومات الوزراء:لا صحة لرفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق2017-07-01 15:01:06
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق, بعد تحريك أسعار الوقود، مشيرا إلى ان الخبر عار تماما من الصحة.
وقال مركز المعلومات، فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم ، إنه قام بالتواصل مع وزارة النقل, والتي نقت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً, مؤكدة أنه لا يوجد زيادة في الوقت الحالي في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية أو تذاكر مترو الأنفاق, وذلك بعد إقرار الحكومة تحريك أسعار الوقود والمحروقات.
وأشارت الوزارة إلى أن الاهتمام خلال الفترة الحالية يرتكز على تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق سواء من حيث تجديد البنية الأساسية ونظم الإشارات والاتصالات وتدعيمه بوحدات متحركة جديدة .
كما أوضح الدكتور هشام عرفات, وزير النقل, أن خطة تطوير السكك الحديدية الحالية ترتكز على تطوير وتجديد البنية التحتية ونظم الإشارات والمزلقانات والمحطات وتدعيمها بوحدات متحركة بعدما تم التعاقد مؤخراً على (جرارات جديدة للسكك الحديدية وإصلاح 81 جرار قديم) .
وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوي لديهم خاصة بزيادة أسعار التذاكر الاتصال على الخط الساخن لهيئة السكك الحديدية (147), أو الخط الساخن لمترو الأنفاق (16048), أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).
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