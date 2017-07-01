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السيرة الذاتية للمستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد
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السيرة الذاتية للمستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد

2017-07-01 15:00:00
أ ش أ

حصلت المستشارة رشيدة محمد فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية على ليسانس الحقوق عام 1969 بتقدير جيدا جدا مع مرتبة الشرف.
وعينت بدرجة (مساعد) بهيئة النيابة الإدارية في 18 نوفمبر عام 1970، وتدرجت في كافة المناصب المختلفة للنيابة الإدارية حتى رقيت نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية في 24 يونيو عام 1996.
وتولت المستشارة رشيدة فتح الله العديد من المناصب القيادية داخل هيئة النيابة الإدارية، حيث كانت وكيلا لإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة والإسكندرية، ووكيلا ثم رئيسا للمكتب الفني بالقاهرة، ومديرا لفرع الدعوى التأديبية ثم مديرا للمكتب الفني لرئيس الهيئة.

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