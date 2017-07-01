معلومات الوزراء ينفى تحميل أصحاب البطاقات التموينية الزيادة في أسعار نقل السلع المدعمة2017-07-01 14:58:45
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تحميل وزارة التموين لأصحاب البطاقات التموينية الزيادة في أسعار نقل السلع المدعمة.
وأوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم انه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت صحة تلك الأنباء تماما ..وأكدت أنه لن يتم تحميل المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية المدعمة أي زيادات.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتحمل 25 قرشا فى نقل كل كيس سكر عبوة كيلوجرام ونفس الأمر لزجاجة الزيت بالاضافة الى هامش ربح البقالما أن أن معدلات صرف السلع التموينية للبقالين تسير وفق البرامج المحددة وبشكل طبيعي .
أكدت أن الوزارة حريصة على متابعة السلع الأساسية بالمحافظات ويتم الدفع بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين وسد العجزكما أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو زيادة أسعارها.
وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية بالإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).
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