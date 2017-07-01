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بالفيديو.. لحظة تحطم طائرة على طريق سريع في كاليفورنيا
تحطم طائرة‎

بالفيديو.. لحظة تحطم طائرة على طريق سريع في كاليفورنيا

2017-07-01 14:56:56
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عرضت فضائية «RT»، لحظة تحطم طائرة على طريق سريع في كاليفورنيا.

وتحطمت طائرة صغيرة، على طريق سريع، قرب مطار جون واين في كاليفورنيا، بمقاطعة أورانج، على بعد 50 كلم جنوبي شرق لوس أنجلوس.



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