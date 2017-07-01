تعامل الوالدين بإيجابية مع الأبناء يحميهم من تأثيرات الفقر على المخ

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن تعامل الوالدين بشكل إيجابي مع الأبناء ودعمهم بصفة دائمة قد يحمي الأطفال الذين ينشأون في بيئة فقيرة من التأثيرات السلبية للفقر على نمو ...