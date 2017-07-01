 Moheet on google
السبت 1 يوليو 2017 03:46 مساءً
روابط سريعة
وزير الأوقاف: اعدنا للمساجد هيبتها .. ونواجه اى محاولات للسيطرة عليها ونهتم بالائمة
الدكتور محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف: اعدنا للمساجد هيبتها .. ونواجه اى محاولات للسيطرة عليها ونهتم بالائمة

2017-07-01 15:14:31
ا ش ا

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سيطرة الوزارة على كل مساجد الجمهورية بما فيها المساجد التى كان بها مشاكل بالإسكندرية كما اعادت للمسجد هيبته وقدسيته وللامام وضعه ومكانته، حتى لا يتم السيطرة على المنابر وتوظيفها لمآرب سياسية أو لتجنيد عناصر وترويج أفكار بعينها .

وكشف وزير الأوقاف عن بدء الوزارة، تنفيذ استراتيجيتها للبناء والدعوة و سبل تنفيذها وتفعيلها بتطوير الخطاب الدعوي والاهتمام بالائمة والكتاتيب لحفظ القران الكريم ودعم دور واعظات الوزارة لمواجهة الفكر المتشدد.

وأشار إلى استمرار خطة الوزارة الدعوية فى المجتمع والتواجد مع كل فئاته وتفعيل دور الدعوة والتركيز على توزيع مطبوعات وكتب لتفنيد أباطيل الإرهابيين ومد الأئمة بمجموعة من الكتب الحديثة .

كما كشف وزير الأوقاف عن عقده لقاءات مكثفة ومستمرة مع الأئمة للاستماع لهم ولمطالبهم والعمل على حل
مشكلاتهم حيث أن الإمام عصب العملية الدعوية ويجب العمل فى مناخ مستقر.

وكان وزير الاوقاف قد التقى فى وقت سابق مع الأئمة والقيادات الدعوية والواعظات ببعض المحافظات فى بداية لقاءاته مع الائمة على مستوى الجمهورية لبدء تنفيذ استراتجية العمل الدعوى.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3