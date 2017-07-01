وزير الأوقاف: اعدنا للمساجد هيبتها .. ونواجه اى محاولات للسيطرة عليها ونهتم بالائمة2017-07-01 15:14:31
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سيطرة الوزارة على كل مساجد الجمهورية بما فيها المساجد التى كان بها مشاكل بالإسكندرية كما اعادت للمسجد هيبته وقدسيته وللامام وضعه ومكانته، حتى لا يتم السيطرة على المنابر وتوظيفها لمآرب سياسية أو لتجنيد عناصر وترويج أفكار بعينها .
وكشف وزير الأوقاف عن بدء الوزارة، تنفيذ استراتيجيتها للبناء والدعوة و سبل تنفيذها وتفعيلها بتطوير الخطاب الدعوي والاهتمام بالائمة والكتاتيب لحفظ القران الكريم ودعم دور واعظات الوزارة لمواجهة الفكر المتشدد.
وأشار إلى استمرار خطة الوزارة الدعوية فى المجتمع والتواجد مع كل فئاته وتفعيل دور الدعوة والتركيز على توزيع مطبوعات وكتب لتفنيد أباطيل الإرهابيين ومد الأئمة بمجموعة من الكتب الحديثة .
كما كشف وزير الأوقاف عن عقده لقاءات مكثفة ومستمرة مع الأئمة للاستماع لهم ولمطالبهم والعمل على حل
مشكلاتهم حيث أن الإمام عصب العملية الدعوية ويجب العمل فى مناخ مستقر.
وكان وزير الاوقاف قد التقى فى وقت سابق مع الأئمة والقيادات الدعوية والواعظات ببعض المحافظات فى بداية لقاءاته مع الائمة على مستوى الجمهورية لبدء تنفيذ استراتجية العمل الدعوى.
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