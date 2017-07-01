أكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن أمير قطر، تميم بن حمد، لم يبد أي رد فعل منذ 5 يونيو الماضي على الرغم من اتهام دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر للإمارة القطرية بدعم الإرهاب، كما لم يتفوه بأي كلمة في أي محفل علني منذ بدء المقاطعة بعد اتهامه ودولته بدعم الإرهاب وإيواء الإرهابيين.

وقالت الصحيفة الفرنسية: “على الرغم من انقضاء المهلة 10 أيام التي أعلنتها دول المقاطعة، إلا أن أمير قطر لم يتحدث علنًا منذ بداية الأزمة، في 5 يونيو، كما أنه لم يجر أي مقابلة مع الإعلام، في حين يهدد إماراته «إعصار» قوي”، حسب “لوموند”.

وأضافت أن “تميم متهم بإقامة علاقات مع النظام الإيراني ويدعم حركات إرهابية، واختفى منذ تم إغلاق المجال الجوي والبري والبحري من قبل دول الجوار”.

وتعلل الصحيفة الفرنسية صمت الأمير القطري بأنه “لعله جاء لربح الوقت ولحشد الدعم الدولي، والبحث عن مخرج من العزلة”.

وتعرض لرأي مصادر خليجية مسئولة ترى أن تصرفات قطر وتعنتها أمام قائمة المطالب المقدمة من دولة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر لإنهاء الأزمة المستمرة منذ أسابيع، جميعها تصرفات تستهدف وأد جهود الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت، بدلًا من دراستها والرد عليها عبر القنوات الدبلوماسية قبل أن تأتي وتعلن أنها «غير قابلة للتنفيذ».