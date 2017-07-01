ولد المستشار مجدي محمود طه أبو العلا الرئيس الجديد لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، في أول نوفمبر 1948 ، وتخرج في كلية الحقوق (ليسانس حقوق) بجامعة القاهرة عام 1969 بتقدير جيد.

عين بدرجة معاون بالنيابة العامة في 14 مارس عام 1970 ، ثم مساعدا بالنيابة في 29 يوليو 1973 ، ورقي وكيلا للنائب العام في 25 ديسمبر 1973 ، ثم وكيلا للنيابة من الفئة الممتازة في أول يونيو 1976 .

وعين المستشار مجدي أبو العلا قاضيا بالمحاكم الابتدائية في 17 سبتمبر 1979 ، ثم رئيس محكمة من الفئة (ب) في 19 أغسطس 1980 ، ثم رئيس نيابة من الفئة (ب) بنيابة النقض في 16 أغسطس 1981 ، ثم رئيس نيابة من الفئة (أ) بنيابة النقض في 8 أغسطس 1983 .

كما عين “أبو العلا” محاميا عاما بنيابة النقض في 26 أغسطس 1987 ، ثم مستشارا بمحاكم الاستئناف في 22 أغسطس 1989 ، ثم مستشارا بمحكمة النقض في أول أكتوبر 1991 ، ثم نائبا لرئيس محكمة النقض في 24 مارس 1994 .

وانتدب المستشار مجدي أبو العلا عضوا لمحكمة القيم اعتبارا من سنة 1995 حتى 1999 .. كما أعير لدولة الكويت خلال الفترة من 6 سبتمبر 2000 وحتى 16 سبتمبر 2006 ، وتولى بتاريخ 5 يونيو 2011 رئاسة الجنة الخاصة بنظر التظلمات الواردة من خريجي كليات الحقوق من دفعات 2008 وما قبلها .

