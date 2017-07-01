 Moheet on google
السبت 1 يوليو 2017 03:41 مساءً
روابط سريعة
السيرة الذاتية للمستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض الجديد
السيسي يلتقي الرؤساء الجدد للهيئات القضائية ويمنح السابقين وسام الجمهورية

السيرة الذاتية للمستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض الجديد

2017-07-01 14:53:56
أ ش أ

ولد المستشار مجدي محمود طه أبو العلا الرئيس الجديد لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، في أول نوفمبر 1948 ، وتخرج في كلية الحقوق (ليسانس حقوق) بجامعة القاهرة عام 1969 بتقدير جيد.
عين بدرجة معاون بالنيابة العامة في 14 مارس عام 1970 ، ثم مساعدا بالنيابة في 29 يوليو 1973 ، ورقي وكيلا للنائب العام في 25 ديسمبر 1973 ، ثم وكيلا للنيابة من الفئة الممتازة في أول يونيو 1976 .
وعين المستشار مجدي أبو العلا قاضيا بالمحاكم الابتدائية في 17 سبتمبر 1979 ، ثم رئيس محكمة من الفئة (ب) في 19 أغسطس 1980 ، ثم رئيس نيابة من الفئة (ب) بنيابة النقض في 16 أغسطس 1981 ، ثم رئيس نيابة من الفئة (أ) بنيابة النقض في 8 أغسطس 1983 .
كما عين “أبو العلا” محاميا عاما بنيابة النقض في 26 أغسطس 1987 ، ثم مستشارا بمحاكم الاستئناف في 22 أغسطس 1989 ، ثم مستشارا بمحكمة النقض في أول أكتوبر 1991 ، ثم نائبا لرئيس محكمة النقض في 24 مارس 1994 .
وانتدب المستشار مجدي أبو العلا عضوا لمحكمة القيم اعتبارا من سنة 1995 حتى 1999 .. كما أعير لدولة الكويت خلال الفترة من 6 سبتمبر 2000 وحتى 16 سبتمبر 2006 ، وتولى بتاريخ 5 يونيو 2011 رئاسة الجنة الخاصة بنظر التظلمات الواردة من خريجي كليات الحقوق من دفعات 2008 وما قبلها .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3